Enthusiast Gaming Holdings Inc. est une société de jeux vidéo et d'esports basée au Canada. La société se concentre sur la construction d'une plate-forme médiatique pour les fans de jeux vidéo et d'esports pour se connecter et s'engager dans le monde entier. La société opère dans le domaine des médias et du contenu, ainsi que dans le domaine de l'esport et du divertissement. La plateforme médiatique numérique de la Société comprend plus de 100 sites Web liés aux jeux et 1 00 chaînes YouTube. Son activité Esports et Divertissement, Luminosity Gaming, est une franchise esports mondiale, qui comprend sept équipes esports professionnelles en propriété et en gestion, dont les Titans de Vancouver et l'équipe Call of Duty Surge de Seattle. L'activité de divertissement de la société possède et exploite des expositions de jeux, telles que Enthusiast Gaming Live Expo (EGLX) et des événements de jeux mobiles en Europe.

Secteur Internet