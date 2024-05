Entourage Health Corp. est un détenteur de licence basé au Canada qui produit et distribue des produits de cannabis pour les marchés de l'usage médical et de l'usage adulte. La société possède et exploite une installation intérieure de 26 000 pieds carrés à Aylmer, en Ontario (l'installation d'Aylmer), spécialisée dans le développement et l'exécution de produits pour l'usage adulte et médical du cannabis. La société se concentre sur la construction d'un portefeuille de marques sur le marché canadien, y compris sa marque Color Cannabis, la marque grand public Saturday Cannabis, la marque de produits de cannabis médical Starseed Medicinal et sa marque de cannabis artisanal Syndicate Cannabis. La société produit un portefeuille diversifié de produits à base de cannabis et de dérivés du cannabis, notamment des huiles, des gélules, des produits à mâcher, des produits topiques, des boissons et des vapes, destinés à être vendus sur les marchés de l'usage médical et de l'usage adulte dans tout le Canada. Son portefeuille de produits d'élite à usage adulte comprend Color Cannabis, Saturday Cannabis et maintenant Dime Bag et Syndicate, vendus par l'intermédiaire de huit agences de distribution provinciales.

Secteur Produits pharmaceutiques