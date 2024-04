Entra ASA est une société immobilière commerciale basée en Norvège. La société est un propriétaire professionnel, un propriétaire, un gestionnaire et un promoteur d'immeubles de bureaux situés dans des endroits centraux. Le portefeuille de la société est divisé en six zones géographiques différentes : Oslo, Sandvika, Drammen, Stavanger, Bergen et Trondheim. Elle possède et gère environ 1,6 million de mètres carrés, répartis sur 106 propriétés.

Secteur Développement et opérations immobilières