Entrada Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique qui vise à transformer la vie des patients en créant une classe de médicaments qui s'attaque à des cibles intracellulaires qui ont longtemps été considérées comme inaccessibles. Les thérapies du véhicule d'échappement endosomal (EEV) de la société sont conçues pour permettre l'administration efficace d'une gamme de produits thérapeutiques dans une variété d'organes et de tissus, ce qui se traduit par un indice thérapeutique amélioré. Grâce à sa plateforme EEV brevetée, très polyvalente et modulaire (plateforme EEV), la société est en train de constituer un solide portefeuille de candidats thérapeutiques en cours de développement. Ses deux premiers candidats médicaments, ENTR-601-44 et VX-670, sont en cours d'essais cliniques. Le VX-670 pour la dystrophie de type 1 (DM1) est conçu pour bloquer les répétitions triplets dans l'ARN messager (ARNm). ENTR-601-44 fait l'objet d'un essai clinique de phase I. La société a également annoncé la sélection de candidats cliniques supplémentaires dans sa franchise Duchenne, ENTR-601-45 et ENTR-601-50.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale