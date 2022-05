Entravision s'élargit au Kenya et nomme un nouveau directeur des opérations locales

L'expansion donne accès à un secteur de publicité numérique émergent et à forte croissance avec des opportunités d'expansion significatives à travers l'Afrique de l'Est

Entravision (NYSE: EVC ou "la Société"), une société mondiale pionnière dans les solutions de publicité, des médias et des technologies publicitaires, a annoncé aujourd'hui son intention de s'élargir au Kenya. Cette expansion permet à Entravision, par le biais d'Entravision 365 Digital, son unité commerciale numériques basée en Afrique, une présence en Afrique de l'Est, alors qu'elle cherche à élargir sa gamme de solutions numériques, de représentations médiatiques et de services créatifs à de nouveaux marchés émergents.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220504005242/fr/

Parallèlement à son expansion au Kenya, la société accueille également Maggie Ndirangu en tant que nouvelle directrice générale des opérations au Kenya. Mme Ndirangu dispose d’une expertise régionale et une connaissance approfondie du paysage numérique en Afrique. Cette expansion s'aligne sur l'objectif d'Entravision qui consiste à positionner Entravision 365 Digital comme une centrale locale de solutions de marketing numérique. Celle-ci serait au service des entreprises africaines et des dirigeants locaux pour répondre à leurs besoins avancés en matière de stratégie de marque, de performance et de créativité.

"Nous sommes ravis de lancer les opérations d'Entravision au Kenya, un marché captivant pour notre expansion en Afrique", a déclaré Julian Jordaan, PDG d'Entravision 365 Digital. "Avec la troisième plus grande base de consommateurs connectés en Afrique subsaharienne, et une croissance rapide, nous estimons que ces chiffres ne feront que continuer à augmenter et représenteront finalement 17% de l’industrie de la publicité numérique sur le marché subsaharien d'ici 2023. Le Kenya détient également des talents incroyables et un écosystème publicitaire riche en d'opportunités.

M. Jordaan a poursuivi : "Nous sommes également ravis d'accueillir Maggie Ndirangu en tant que directrice générale de nos opérations au Kenya. Maggie est une dirigeante exceptionnelle qui apporte avec elle des années de connaissances dans les secteurs du marketing et de la publicité. Elle présentera également nos partenariats, nos représentations médiatiques et nos services aux marques sur le marché kényan".

Pour sa part, Maggie Ndirangu a souligné : "Le Kenya est devenu une puissance technologique en Afrique au cours des dernières années, alors que de nombreuses entreprises mondiales sont en mesure d'installer leurs sièges sociaux en Afrique subsaharienne. J'ai l'honneur de rejoindre Entravision pour diriger l'expansion de la société en Afrique de l'Est et fournir des solutions marketing qui aident les entreprises à atteindre les consommateurs, renforcer les engagements et promouvoir un impact commercial positif dans cette région".

L'Afrique subsaharienne est un marché numérique attractif avec près de 500 millions de consommateurs connectés numériquement. Il est important de noter que le client du marché d'Afrique subsaharienne est jeune, féru de technologie et connecté numériquement. En combinant la plateforme et les partenariats avec les éditeurs de la société avec un service de conception axé sur la technologie, ou "365 Studio", Entravision poursuit son évolution pour devenir un fournisseur pionnier de services de technologie marketing dans les économies à plus forte croissance du monde.

À propos d'Entravision

Entravision est une entreprise mondiale pionnière dans les solutions de publicité, de médias et de technologies publicitaires. Elle relie les marques aux consommateurs en représentant les meilleures plateformes et les principaux éditeurs. Son portefeuille dynamique comprend des offres numériques, télévisuelles et audio. Le numérique, considéré le plus grand segment de revenus de l'entreprise, est composé de quatre unités d’affaires : une unité de représentation commerciale numériques ; Smadex, une plateforme d'achat publicitaire programmatiques ; une unité de solutions de marque et de performance mobile ; et une unité d'audio numérique. Grâce à l'unité de représentation commerciale numériques, la société met en relation des entreprises médiatiques mondiales telles que Meta, Twitter, TikTok et Spotify avec des publicitaires sur des marchés de croissance principalement émergents dans le monde entier. Smadex est la plateforme mobile côté demande de l'entreprise qui permet aux publicitaires d'exécuter des campagnes de performance à l'aide de l'apprentissage automatique. Entravision offre également une unité de solutions mobiles de marque et de performance. Elle consiste à fournir des services gérés aux publicitaires qui cherchent à se connecter avec les consommateurs au niveau mondial, principalement sur des appareils mobiles. Et son activité audio numérique fournit des solutions de publicité audio numérique aux publicitaires aux Amériques. Outre le numérique, Entravision possède 49 chaînes de télévision, et est le plus grand groupe affilié des réseaux de télévision Univision et UniMás. Entravision gère également 46 stations de radio principalement en langue espagnole qui présentent des talents reconnus à l'échelle nationale et récompensés aux Emmy Awards. Les actions ordinaires de catégorie A d'Entravision se négocient à la bourse de New York NYSE sous le symbole EVC. Pour en savoir plus sur les offres de la société, consultez le site entravision.com ou connectez-vous à la société sur LinkedIn.

À propos d'Entravision 365 Digital

Entravision 365 Digital est une entreprise africaine de médias et de technologie publicitaire en ligne avec un riche héritage dans le secteur publicitaire africain. Depuis 21 ans, l'entreprise représente les plus grands éditeurs et plateformes d'Afrique et aide les marques mondiales à atteindre les consommateurs connectés et à générer un impact commercial positif. Avec pour mission de connecter les éditeurs aux marques et les marques aux consommateurs, Entravision 365 Digital aide les marques à atteindre des audiences à grande échelle grâce à son partenariat exclusif avec des plateformes pionnières telles que TikTok, Anzu, Boomplay, Triton Digital et bien d'autres. Entravision 365 Digital est une unité d'affaires propre à Entravision, l'une des principales sociétés mondiales de solutions de publicité, de médias et de technologies publicitaires reliant les marques aux consommateurs et représentant les meilleures plateformes et éditeurs. Pour en savoir plus sur l’ensemble de nos offres innovantes en matière de médias, de marketing et de technologie endez-vous sur entravision365digital.com ou connectez-vous à l'entreprise sur LinkedIn.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives, qui sont incluses conformément aux dispositions de règle refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, peuvent impliquer des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats et performances réels de la Société au cours des périodes futures soient sensiblement différents des résultats ou performances futurs suggérés par les déclarations prospectives du présent communiqué de presse. Bien que la Société estime que les prévisions reflétées dans ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut garantir que les résultats réels ne différeront pas sensiblement de ces prévisions, et la société décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives qu'elle a faites. De temps à autre, ces risques, incertitudes et autres facteurs sont discutés dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220504005242/fr/