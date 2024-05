Entravision Communications Corporation est une entreprise mondiale de solutions publicitaires, de médias et de technologie. Ses secteurs d'activité sont le numérique, la télévision et l'audio. Le secteur numérique, dont les activités sont principalement situées en Europe, en Amérique latine, en Asie, aux États-Unis et en Afrique, touche un marché mondial, en mettant l'accent sur les annonceurs qui souhaitent faire de la publicité sur des plates-formes numériques détenues et exploitées principalement par des sociétés de médias mondiales. Ses activités dans le domaine de la télévision et de l'audio touchent et engagent les hispaniques américains aux États-Unis. Elle possède et/ou exploite 49 stations de télévision primaires. Ses activités télévisuelles comprennent le groupe affilié au réseau de télévision Univision et au réseau UniMas de TelevisaUnivision, avec des stations affiliées à TelevisaUnivision dans 15 des 50 plus grands marchés hispaniques des États-Unis. Elle possède et exploite également des stations de radio en langue espagnole aux États-Unis. Elle possède et exploite également 44 stations de radio, dont 37 stations FM et 7 stations AM, sur 14 marchés américains.

Secteur Diffusion