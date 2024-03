Entree Resources Ltd. (Entree) est une société minière. La société, avec ses filiales, se concentre sur le développement et l'exploration de propriétés minières. La société se concentre principalement sur sa propriété Entree/Oyu Tolgoi JV en Mongolie. La propriété Entree/Oyu Tolgoi comprend Lift 1 et Lift 2 du gisement de cuivre-or Hugo North Extension et le gisement de cuivre-or-molybdène Heruga, ainsi qu'un vaste ensemble de terrains non explorés. Le projet Oyu Tolgoi est une mine de cuivre-or située dans la région de Gobi Sud en Mongolie. Le projet Oyu Tolgoi comprend deux propriétés foncières distinctes : la propriété Entree/Oyu Tolgoi JV, qui est un partenariat entre Entree et Oyu Tolgoi LLC (OTLLC), et la licence minière d'Oyu Tolgoi, qui est détenue par OTLLC. La société détient une participation de 56,53 % dans la coentreprise Blue Rose. La société a un intérêt dans l'acquisition d'une redevance de 0,5 % du rendement net de la fonderie sur le projet de cuivre Canariaco dans le nord du Pérou.

Secteur Sociétés minières intégrées