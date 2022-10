Entreprendre : Le Top 10 des livres en finances personnelles

Les Conseils financiers de Bassem Mejri

Avec pour objectif de rattraper notre retard en matière d'éducation financière et de finances personnelles (notamment vis-à-vis des Etats Unis qui ont plus de 30 ans d'avance sur la France à ce sujet). Vous trouverez le Top 10 des livres essentiels, vitaux et incontournables à lire, à étudier, à analyser et surtout à mettre en pratique pour pouvoir budgétiser vos dépenses, épargner, investir, construire votre patrimoine et accéder l'indépendance et à la liberté financière en mettant votre argent au travail et non pas l'inverse.

Ce classement a été bâti d'une façon graduelle et ludique. A savoir du livre du plus accessible au plus « technique » avec des exemples d'investissements factuels et concrets. Des méthodes inspirantes que l'on peut -bien évidemment- (et que l'on doit) se réapproprier. Je vous propose donc ce que je qualifierai de « parcours de lectures » comme une balade à la rencontre d'auteurs, de méthodes, de livres, de connaissances et de savoirs.

Tous ces ouvrages font partie de ma bibliothèque personnelle et je dois vous avouer que j'ai pris énormément de plaisir à les lire, les relire à les étudier et bien entendu à les mettre en pratique quotidiennement.

Ce sont des ouvrages que je vous recommande vivement et chaleureusement et qui vous feront gagner énormément de temps (et d'argent) sans oublier toutes les connaissances pratiques que vous allez « glaner » au passage et qui feront de vous une personne beaucoup plus aguerrie et plus avertie.

Chaque livre ayant son angle d'attaque, sa « couleur », son originalité et sa particularité mais ils participent tous -à leurs manières- à faire de vous une personne avec une éducation plus complète, plus « savante », plus opérationnelle et plus pratique.

1. L'HOMME LE PLUS RICHE DE BABYLONE (GEORGES SAMUEL CLASON):

C'est l'ouvrage, le plus court, le plus abordable et le plus accessible son message est très simple à comprendre. La narration nous place dans une fiction remontant à l'époque de Babylone mais avec une signification intemporelle : Economisez automatiquement 10 à 15 % et c'est le début de l'accession à la richesse. Avec la promesse que vous n'aurez plus de soucis financiers à condition de vous y tenir. Faites preuve à la fois de discipline et de constance. Economiser. Epargnez. C'est le premier pas décisif vers l'investissement et l'enrichissement. Comme un secret de sages qui aurait traversé les âges, les époques et les siècles et qui serait frayé un chemin jusqu'à vous. Un livre court mais puissant.

2. PERE RICHE, PERE PAUVRE (ROBERT KYOSAKI):

LE Grand Classique ! Vendu à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires à travers le monde (Plus de 51 millions à ce jour). Initialement auto-édité. Cet ouvrage a miraculeusement trouvé son public et à donner lieu à une ribambelle de livre du même auteur (le Quadrant du Cashflow, L'école du Business, etc…). Il existe même un jeu de société. Excellent ouvrage, très didactique, très riche en informations, une véritable mine d'or et un must have !

Il expose la vision de deux pères (d'où le titre) le premier fortuné qui prodigue des conseils et transmet son savoir et le second non fortuné qui répond au premier. Ainsi le lecteur perçoit les différences -plus que- notables entre les deux et peut choisir très clairement sa voie et son chemin. Père Riche , Père pauvre introduit des concepts essentiels (La Rat Race , Actifs/Passifs , Votre Résidence principale n'est pas un actif , Les épargnants sont des loosers les investisseurs sont des winners etc….).

3. THE MILLIONAIRE NEXT DOOR (THOMAS J. STANLEY ET WILLIAM D. DANKO):

Un livre unique, très rigoureux, irréfutable et exemplaire dans son approche rationnelle, cartésienne et mathématique de la richesse. C'est l'œuvre de deux universitaires américains qui ont sondé plus de 14 000 « millionnaires » avec un questionnaire de 250 questions afin de mieux comprendre leurs habitudes, leurs réflexes, leurs mindsets ainsi que leurs recommandations. Enormément de révélations sur le comportement des Millionnaires comme leurs vrais lieux de résidence, leurs consommations, l'éducation financière qu'ils lèguent à leurs enfants, leurs professions et investissements. Les auteurs lèvent le voile sur d'authentiques millionnaires qui sont à des années lumières de ce que les médias, le cinéma ou les réseaux sociaux nous présentent. Donc, contrairement aux autres ouvrages Millionaire Next Door établit le portrait type du millionnaire avec les astuces, les conseils et la méthodologie à employer pour pouvoir suivre le même parcours. New York Times Best-Seller avec plus de 3 millions d'exemplaires écoulés. Il détient également le record du nombre de semaines classées numéro 1. A vraiment mettre entre toutes les mains ! Phénoménal !

4. VOTRE ARGENT OU VOTRE VIE (VICKI ROBIN):

Livre très spécial qui aborde notre approche et notre façon de gérer l'argent. Comment avoir une relation saine, apaisée et constructive, sans tomber dans les excès. La méthode est construite en 10 étapes logiques. D'abord faire un état des lieux, ensuite retirer les dépenses compulsives (vêtements, voyages, smartphones), opter pour une forme de « frugalisme », budgétiser ses dépenses, investir et atteindre l'indépendance financière. Livre hyper érudit et très agréable qui a séduit des millions de lecteurs/lectrices en Amérique. Vicki Robin nous enseigne avec bienveillance et amour l'essentiel : être bien avec soi-même et en accord avec ses valeurs, vivre dans une bonne communauté, mettre l'argent à son service, avoir du temps pour soi afin de pouvoir se consacrer à ce que l'on aime, soigner sa relation à l'argent, revoir ses croyances et devenir riche. Un livre incroyable avec une approche unique. Phénoménal ! A découvrir !!

5. COMMENT DEVENIR RICHE (FELIX DENNIS) :

Felix Dennis est assez méconnu en France mais il gagne à être plus connu. Personnage haut en couleurs à la fois entrepreneur, patron de presse, investisseur, multimillionnaire et…poète et amoureux de la nature. Individu aussi complexe que fascinant. C'est donc un grand patron de presse qu'on pourrait comparer son groupe (FHM) à celui de Lagardère par exemple pour avoir l'équivalent français (Paris Match, JDD, Hachette, Europe 1, etc…). Avec le tempérament, le décalage et la franche rigolade d'un Richard Branson il nous livre dans cet ouvrage « Comment Devenir Riche » avec son humour et son approche un livre unique en son genre. Un patchwork composé de : poésie, confessions, autobiographie, méthodes d'enrichissements, finance et de conseils. Ce livre a été écrit en réaction aux -trop- nombreux ouvrages de développement personnel et finances personnelles rédigés par des personnes n'ayant jamais fait fortune. C'est donc pour réparer cet anachronisme qui nous livre les secrets de sa réussite, de ses succès le tout sur le ton d'une intime discussion. Felix Dennis sera votre mentor avec sa sincérité et son authenticité le temps de cette lecture plus qu'enrichissante à tous points de vue.

6. L'AUTOROUTE DU MILLIONNAIRE (MJ De MARCO) :

Excellent ouvrage qui est le fruit de l'expérience de Mj DeMarco dans ces expériences entrepreneuriales, business et finances. Ouvrage qui se permet même de corriger des imprécisions d'autres livres. La métaphore et l'image de l'autoroute est très forte. Puisque ceux et celles qui s'enrichissent sur l'autoroute le font très rapidement grâce à leurs « véhicules » financiers. D'autres roulent à 3O km/h en agglomération et d'autres non même pas de véhicules et marchent juste sur le « trottoir ». Un Ouvrage dense, complet qui frappe un grand coup de pied dans la fourmilière de vos croyances limitantes. L'auteur souhaitant vous faire bouger et prendre le volant de votre Bugatti Aventador (présente sur la première version de la couverture et dans la narration introductive). C'est aussi un livre généreux avec énormément de contenus, des graphiques, des schémas qui mériterai une analyse complète ! Inutile de vous dire que c'est l'un de mes préférés. Il est dans mon top 3 de livres de finances personnelles très facilement. Les clés de votre richesse à portée de main. A vous d'actionner le moteur et de rejoindre l'autoroute du Millionnaire !!!

7. NON AU SCRIPT (MJ De MARCO):

Non au script est un cadeau que nous fait MJ De Marco c'est la suite du classique l'Autoroute du Millionnaire mais avec une vision plus large que les seules finances ou le business. C'est un livre qui nous invite à quitter « la Matrice ». Un livre révolutionnaire à plus d'un titre qui met à votre disposition l'état d'esprit à adopter pour se libérer de tous les carcans et de toutes les fausses croyances. C'est le livre de la grande émancipation ! Juste incroyable.

Devenir riche c'est être méthodique, motivé (e) certes mais c'est aussi avoir le bon mental et opter pour l'état d'esprit du « pirate » qui refuse d'être enfermer dans une box mais qui souhaite hacker le système ou le retourner contre lui-même pour se libérer de ses contraintes et de ses illusions. Ouvrage qui a su conquérir les esprits les plus assoiffées de liberté, d'initiatives, d'indépendance et de fortunes.

8. LES SECRETS D'UN ESPRIT MILLIONNAIRE (T. HARV EKER):

Si vous souhaitez avoir le bon état d'esprit, c'est le livre qu'il vous faut. C'est la synthèse et l'apex de centaines de conférences et de séminaires réalisées outre-Atlantique par T harv Eker qui enseigne l'art et la manière d'avoir le bon mental, les bonnes pensées, le bon mindset pour avoir les bonnes habitudes, les bons réflexes et les bonnes prises de décision qui feront de vous un/une millionnaire en puissance. L'ouvrage est relativement court et agréable à parcourir. L'opposition entre les deux mentalités (riche/pauvre) y est exposée clairement pour vous aider à y voir plus clair. Ce livre complète plutôt bien « Père riche, Père pauvre » et « l 'Autoroute du Millionnaire ».

9. COMMENT JE SUIS DEVENUE RENTIERE EN 4 ANS (ELISE FRANCK):

Ce livre a été un vrai déclic ! Car il a permis à énormément de personnes de se lancer dans l'immobilier. Franc succès en librairie donc réédité à de nombreuses reprises. Elise Franck nous lègue à travers un témoignage sincère, bienveillant et généreux. Elle nous explique donc comment elle a pu passer d'un poste d'assistante de direction à celui de rentière en immobilier (le tout en moins de 4 ans). En rachetant d'anciens appartement plutôt mal en point (Photos à l'appui dans le livre pour avoir le compte rendu avec Avant/Après. Pour pouvoir les « retaper », les agrandir, les décorer, les meubler et les louer. Une opération en amenant une autre. Elle a pu se constituer au fil du temps un patrimoine. La méthode est simple à saisir et en prenant son exemple on se dit mais en fait c'est vraiment faisable et réalisable. Le tout étant de se lancer. Un Grand Merci à Elise pour son témoignage si inspirant

10. L'ECHIQUIER DE LA FORTUNE ( DENIS DE CHAMBERLANE):

Un ouvrage français pour fermer la marche qui vous apprend et vous enseigne le processus pour construire votre patrimoine en investissant sur le marché boursier. Sa méthode d'investissement est celle Warren Buffet c'est-à-dire basée sur la « Valeur » et la valorisation boursière de l'entreprise. Ce qui permet de définir le prix moyen d'une action et qui vous donne donc une indication si l'ordre d'achat peut avoir lieu ou pas. Il est inutile de sortir du M.I.T ou de Princeton pour saisir les subtilités de cet ouvrage. Hyper didactique, limpide et très motivant. Les marchés permettent de s'enrichir durablement. Après avoir dévorer ce livre vous avez vous ruer pour investir sur les marchés boursiers ! Un ouvrage très explicite très limpide et très bien rédigé que je recommande fort.

MEJRI Bassem