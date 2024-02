Le groupe technologique britannique Onfido est en pourparlers avancés pour se vendre à la société américaine Entrust Corp, ont déclaré à Reuters deux personnes au fait du dossier.

Onfido, qui utilise l'intelligence artificielle pour vérifier l'identité des clients, pourrait être valorisé à environ 650 millions de dollars dans le cadre d'une transaction, a déclaré l'une des personnes.

Si un accord est conclu, il pourrait être annoncé dans les plus brefs délais, ont déclaré les sources, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat.

Onfido s'est refusé à tout commentaire.

Entrust Corp, anciennement Entrust Datacard, propose des solutions de vérification d'identité et de sécurité pour des secteurs tels que les paiements et les soins de santé.

Elle a déjà fait des acquisitions, en rachetant la société néerlandaise Evidos en 2022.

Les discussions entre les deux entreprises interviennent 12 ans après le lancement d'Onfido par ses fondateurs Husayn Kassai, Eamon Jubbawy et Ruhul Amin.

La société britannique dispose de plusieurs bailleurs de fonds externes, dont la branche de capital-risque de Salesforce et les groupes de capital-investissement Bain Capital et TPG, d'après des documents publics.

Onfido a enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 janvier 2023 à 102 millions de livres et une perte d'exploitation de 70 millions de livres, selon les comptes déposés à la Companies House. (Reportage d'Amy-Jo Crowley et Pablo Mayo Cerqueiro à Londres ; Rédaction d'Anousha Sakoui et David Evans)