Envair Electrodyne Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans le secteur des machines industrielles. Les produits et services de la société comprennent des équipements d'air pur, des postes de travail et des nettoyeurs d'huile électrostatiques. Ses produits Aero Sure comprennent des douches et des tunnels d'air, des épurateurs d'air électrostatiques, des postes de travail à flux laminaire, des armoires de sécurité biologique, des filtres à particules à haute efficacité (HEPA), des filtres de longévité, des rideaux d'air, des unités de filtres à ventilateurs, des projets de salles blanches clés en main et des complexes OT modulaires clés en main. Elle propose une gamme de nettoyeurs électrostatiques d'huile, notamment KEOC-2O C, KEOC-25, KEOC -55, KEOC-110, KEOC-110 DH, FDU-35, KEOC 55 PF et KEOC 110 PF. Ses propositions en matière de mobilier technique comprennent des postes de travail ESD, du mobilier de laboratoire, des tables d'assemblage et des hottes de laboratoire. Ses postes de travail sont utilisés dans une variété d'applications, telles que l'assemblage de gadgets électroniques, l'instrumentation et les contrôles de communication, les systèmes de navigation pour le trafic aérien et routier, la mesure et le contrôle de la qualité, etc.

Secteur Machines et équipements industriels