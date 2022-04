ENVEA : 15 stations mobiles de surveillance de la qualité de l'air pour l'État de Maharashtra

Anciennement connue sous le nom d'Environnement India Pv Ltd et créée en 2008, ENVEA India a son siège social à Mumbai et compte plus de 350 employés dans son usine et ses bureaux de New Delhi, Kolkata et Chennai. Elle couvre un large éventail d'activités comprenant le conseil, la conception et l'intégration de systèmes de mesure clé en main, l'intégration, la formation, la maintenance et le service.

ENVEA a fourni plusieurs centaines de systèmes de mesure CEMS et AAQMS dans toute l'Inde, répondant aux exigences des autorités afin d'aider à contrôler et à réduire la pollution de l'air.