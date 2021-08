ENVEA : Règlement intérieur du Conseil de Surveillance d'ENVEA SA

ARTICLE 2 - FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

2.1 Participation aux réunions du Conseil de surveillance

2.1.1 Convocation des membres du Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance se réunit périodiquement au moins quatre (4) fois par an et pourra inviter les membres du Directoire à ses réunions. Il est prévu une réunion par an, au cours de laquelle est réalisée l'évaluation des performances du Président du Directoire, de ses membres et, le cas échéant, du ou des directeurs généraux. Lors de cette réunion, une réflexion portant sur l'évolution souhaitable de la Société doit avoir lieu.

Le Conseil de surveillance est convoqué par son président ou, en cas d'empêchement, par son vice- président, par tout moyen, même verbalement. Toutefois, le président du Conseil de surveillance doit convoquer le Conseil de surveillance lorsqu'un membre au moins du Directoire ou le tiers au moins des membres du Conseil de surveillance lui présente une demande écrite motivée en ce sens, dans les quinze

jours de la réception de la demande. Si cette demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance.

Le Conseil de surveillance se réunit au moins tous les trois (3) mois, notamment pour examiner le rapport trimestriel que doit lui présenter le Directoire et pour vérifier et contrôler les documents de gestion prévisionnelle et le rapport d'analyse de ces documents visés aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du Code de commerce, et à tout autre moment en fonction de l'intérêt de la Société.

La périodicité et la durée des séances doivent être telles qu'elles permettent un examen et une discussion approfondis des matières relevant de la compétence du Conseil de surveillance, et que par conséquent celui-ci se réunira suffisamment régulièrement en présence uniquement des membres du Conseil de surveillance.

Le Conseil de surveillance peut toujours valablement délibérer, même en l'absence de convocation, si tous ses membres sont présents ou représentés.

La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Les convocations doivent tenir compte de la situation individuelle de chacun des membres du Conseil de surveillance, notamment de leurs contraintes géographiques.

Les convocations doivent préciser, le cas échéant, si la participation à la réunion du Conseil de surveillance peut se faire par des moyens de visioconférence ou de télécommunication dans les conditions prévues à l'article 2.4.3 ci-dessous.

2.1.2 Autres participants

Invitations

En fonction des questions inscrites à l'ordre du jour, le président du Conseil de surveillance peut décider, notamment sur proposition d'un membre du Conseil de surveillance, de convier toute personne qu'il jugerait utile, collaborateur ou non de la Société, à présenter un dossier ou participer aux discussions préparatoires aux délibérations.

Des membres de la direction peuvent assister, avec voix consultative le cas échéant, aux réunions du Conseil de surveillance à la demande du président de surveillance, à l'exception des réunions ou