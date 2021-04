ENVEA : 2020 ANNUAL RESULTS

Francois Gourdon, Président Fondateur d'ENVEA, commente :

« Face à une situation sanitaire inédite, le monde et ses repères sont profondément bouleversés depuis mars 2020. Le fonctionnement de nos sociétés et de nos économies a été sévèrement frappé et a nécessité des capacités d'ajustements et de résilience inconnues de nos sociétés modernes. Les entreprises ont dû très rapidement entreprendre cette mue où la visibilité des affaires s'est réduite à un horizon très court. Face à ces aléas, ENVEA et ses équipes ont su relever ce challenge et malgré un recul de ses activités, le Groupe est parvenu à préserver une bonne rentabilité et a continué à parier sur l'avenir de ses marchés et de ses produits. Même si la crise est encore très présente et que les incertitudes sont nombreuses, les ambitions d'ENVEA restent intactes quant à son développement à plus long terme. Et comme dans tout épreuve, je suis certain que nous en sortirons tous plus fort et que cette crise obligera le monde entier à réfléchir d'autant plus sur le respect de notre environnement et des valeurs qui l'accompagnent.

Durant cette période, l'ensemble de nos 780 collaborateurs reste à pied d'œuvre pour répondre aux besoins de nos clients. »