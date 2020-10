Envea : forte baisse du résultat net au 1er semestre

12/10/2020 | 07:49

Le groupe Envea, spécialisé en instrumentation pour la surveillance de l'environnement, annonce un résultat net part du groupe de 1,6 million d'euros au titre du premier semestre 2020, contre 4,6 millions un an auparavant.



Les comptes consolidés au 30 juin 2020 font apparaître un chiffre d'affaires de 36,5 millions d'euros, en repli de 22,5% en comparaison annuelle (hors effet de change, le périmètre restant identique).



Fort d'un carnet de commande conséquent et suite à l'amélioration relative des conditions d'opérations dans le monde, Envea envisage de rattraper une partie du retard de chiffre d'affaires sur le second semestre et de limiter le repli annuel à 15%.



