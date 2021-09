Envea : résultat net en hausse au 1er semestre

Données financières EUR USD CA 2021 94,9 M 112 M - Résultat net 2021 9,23 M 10,9 M - Tréso. nette 2021 24,4 M 28,8 M - PER 2021 23,1x Rendement 2021 0,87% Capitalisation 213 M 251 M - VE / CA 2021 1,98x VE / CA 2022 1,74x Nbr Employés 776 Flottant 17,9% Graphique ENVEA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ENVEA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 1 Dernier Cours de Cloture 126,00 € Objectif de cours Moyen 117,00 € Ecart / Objectif Moyen -7,14% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Christophe Chevillion Chief Executive Officer & Director Stéphane Kempenar Chief Financial & Administrative Officer François Gourdon Chairman Thierry Tonnelier Director-Technical, Research & Development Evelyne Gourdon Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ENVEA 14.55% 251 KEYENCE CORPORATION 27.59% 163 340 SCHNEIDER ELECTRIC SE 29.33% 100 677 NIDEC CORPORATION 2.12% 70 613 EATON CORPORATION PLC 33.50% 63 931 EMERSON ELECTRIC CO. 24.54% 59 834