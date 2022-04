Envea : retrait obligatoire le 25 avril

Oddo BHF SCA, agissant pour le compte de la SAS Envea Global, a informé l'AMF de sa décision de procéder à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire portant sur les actions Envea non apportées à l'offre publique, au prix de 175 euros par action.



Il est rappelé qu'à la clôture de l'offre publique d'achat simplifiée, Envea Global détenait effectivement et par assimilation, 1.653.673 actions Envea, soit 98,05% du capital et au moins 97,67% des droits de vote de cette société.



Par conséquent, le retrait obligatoire interviendra le 25 avril et portera sur 32.566 actions, représentant 1,93% du capital et au plus 2,31% des droits de vote. La suspension de la cotation des actions est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.