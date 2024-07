Envestnet, Inc. est un fournisseur de systèmes intelligents pour la gestion de patrimoine et le bien-être financier. Ses segments comprennent Envestnet Wealth Solutions et Envestnet Data & Analytics. Le segment Envestnet Wealth Solutions fournit des logiciels, des services et des solutions unifiés de gestion de patrimoine pour permettre aux conseillers financiers et aux institutions de fournir des conseils holistiques à leurs clients. Envestnet Wealth Solutions propose des produits et services, dont Envestnet Enterprise ; Envestnet Wealth Analytics ; Envestnet Tamarac ; Envestnet MoneyGuide ; Envestnet Workplace Solutions ; Envestnet PMC, ou Portfolio Management Consultants, et Envestnet Billing Solutions (Redi2). Le segment Envestnet Data & Analytics offre des plateformes d'agrégation de données, d'analyse et d'expériences numériques. Envestnet Data & Analytics fournit aux clients et à leurs titulaires de comptes la connectivité des données via une interface de programmation d'application ouverte, l'enrichissement des données, l'analyse basée sur l'intelligence artificielle et les expériences numériques.

Secteur Logiciels