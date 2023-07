Enviri Corporation, anciennement Harsco Corporation, est une société de solutions environnementales. La société fournit des services de gestion, de recyclage et de réutilisation bénéfique des déchets et des sous-produits dans diverses industries. Elle propose une gamme de services environnementaux et de solutions connexes. L'entreprise se concentre sur la décarbonisation, l'efficacité énergétique et l'amélioration des technologies de récupération des ressources pour assurer la gestion de l'environnement. Elle sert une clientèle diversifiée en proposant des solutions de recyclage et de réutilisation pour leurs flux de déchets, permettant aux clients de relever leurs défis environnementaux et d'atteindre leurs objectifs de durabilité. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de quatre divisions : Clean Earth, Harsco Environmental et Harsco Rail. Elle est présente en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) dans environ 150 sites répartis dans plus de 30 pays.

Secteur Services et équipements environnementaux