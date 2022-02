EnviroGold Global signe un accord définitif et contraignant pour le retraitement des résidus miniers.

EnviroGold Global Limited a annoncé la signature d'un accord définitif et contraignant avec Hellyer Gold Mines Pty Ltd. pour retraiter les résidus appartenant à HGM (le " projet de retraitement des résidus Hellyer " ou le " projet des résidus Hellyer ") à la mine d'or Hellyer, en Tasmanie, en Australie. L'exécution de la transaction cimente un catalyseur de croissance majeur pour EnviroGold Global, ouvrant la voie à la finalisation des négociations de financement du projet et faisant progresser de manière significative la voie accélérée de la société vers la production commerciale de métaux précieux (or et argent), de métaux d'énergie propre et de métaux pour batteries (cuivre, plomb, zinc) en 2022.