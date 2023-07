Envirosuite Limited est une société australienne spécialisée dans les technologies d'intelligence environnementale qui développe et vend des solutions de plateformes technologiques de gestion de l'environnement. Ses secteurs géographiques comprennent l'Asie-Pacifique (APAC), les Amériques et l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA). La société fournit des logiciels en tant que service (SaaS) et des solutions en tant que service pour la gestion et l'atténuation des impacts environnementaux sur les communautés en ce qui concerne le bruit, les vibrations, les odeurs, la poussière, l'air et l'eau. Les dispositifs de surveillance environnementale de la société exploitent la puissance du logiciel Envirosuite. Ce dernier offre une technologie de jumeau numérique pour le traitement de l'eau, alimentée par l'apprentissage automatique et la modélisation déterministe. Le logiciel de la société combine science et technologie pour lui permettre de s'engager avec les communautés et de prendre des décisions en temps réel afin de minimiser les coûts et d'optimiser les opérations. La société fournit une plateforme d'intelligence environnementale avancée pour l'aviation, les déchets, les eaux usées, le traitement de l'eau, les industries minières et industrielles.

Secteur Logiciels