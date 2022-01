Envirotech Vehicles annonce la nomination d'un cadre supérieur 07/01/2022 | 23:02 Envoyer par e-mail :

Le 31 décembre 2021, Envirotech Vehicles, Inc. (la société) a conclu des contrats de travail avec Susan M. Emry (le contrat Emry), sa vice-présidente exécutive. Le conseil d'administration a nommé Susan M. Emry, pour servir en tant que membre du conseil d'administration, à partir du 7 janvier 2022. Mme Emry a plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs du transport, de la fabrication de véhicules et de la finance. Depuis le 1er décembre 2021, Mme Emry occupe le poste de vice-présidente exécutive de la société. Avant son rôle le plus récent, elle a occupé le poste de contrôleur de la société.

07/01 Envirotech Vehicles annonce la nomination d'un cadre supérieur