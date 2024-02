Envista Holdings Corporation est une société de produits dentaires. La société fournit des consommables, des solutions, des technologies et des services dentaires. Elle possède environ 30 marques dentaires, dont Nobel Biocare, Ormco et Kerr united. La société opère à travers deux segments : Specialty Products & Technologies et Equipment & Consumables. Le segment Produits et technologies spécialisés développe, fabrique et commercialise des systèmes d'implants dentaires, y compris des solutions régénératives, des prothèses dentaires et les logiciels et technologies de traitement associés, ainsi que des systèmes de brackets orthodontiques, des aligneurs et des produits de laboratoire. Le segment des équipements et consommables développe, fabrique et commercialise des équipements et fournitures dentaires utilisés dans les cabinets dentaires, notamment des systèmes d'imagerie numérique, des logiciels et d'autres systèmes de visualisation/agrandissement, des systèmes endodontiques et des produits connexes, des matériaux de restauration, des fraises rotatives, des matériaux de prise d'empreinte, des agents et ciments de collage et des produits de prévention des infections.