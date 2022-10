Enviva félicite 550 scientifiques pour leur lettre soulignant l'importance de la biomasse ligneuse et de la gestion intelligente des forêts

Enviva Inc. (NYSE: EVA) (« Enviva »), le premier producteur mondial de biomasse de bois d’origine durable, a publié aujourd’hui la déclaration suivante en réponse à une lettre publique de 550 scientifiques mondiaux envoyée aux présidents de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil européen décrivant de nombreux avantages climatiques de la biomasse ligneuse et de la gestion durable des forêts :

Enviva félicite 550 scientifiques du monde entier pour leur lettre soulignant le rôle important que la biomasse ligneuse provenant de forêts gérées de manière durable peut jouer dans l’atténuation du changement climatique, en offrant un avenir énergétique sans combustibles fossiles et en maintenant des forêts saines. Cela inclut la biomasse ligneuse provenant de forêts saines du sud-est des États-Unis. Les points de vue de ces scientifiques hautement respectés s’alignent sur la mission et l’approche d’Enviva dans la lutte contre le changement climatique et nous apprécions leur position publique.

Il est important de noter qu’à mesure que l’UE progresse dans ses discussions sur la directive sur les énergies renouvelables, nous pensons que ces points de vue d’experts, basés sur la science et une expertise approfondie en matière de gestion forestière et d’écologie, contribueront à éclairer le débat politique entourant l’utilisation de la biomasse ligneuse pour atteindre les objectifs climatiques de l’UE.

Enviva reste attaché à la gestion responsable des forêts et à la fourniture de bioénergie du bois d’origine durable, offrant à nos clients la possibilité de réduire leurs émissions de carbone tout au long de leur cycle de vie et de respecter leurs engagements en matière de climat.

La lettre complète, intitulée « Lettre scientifique concernant la nécessité d’une gestion intelligente des forêts face au climat », est disponible ici.

À propos d’Enviva

Enviva est le plus grand producteur mondial de granulés de bois industriels, une source d’énergie renouvelable et durable produite en agrégeant une ressource naturelle, la fibre de bois, et en la transformant en une forme transportable, les granulés de bois. Enviva possède et exploite dix usines d’une capacité de production combinée d’environ 6,2 millions de tonnes métriques par an en Virginie, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Géorgie, en Floride et dans le Mississippi, et construit sa onzième usine à Epes, en Alabama. L’usine d’Epes devrait ajouter 1,1 million de MTPA, soit une augmentation d’environ 18 %, à la capacité de production d’Enviva, et devrait être la plus grande usine de production de granulés de bois au monde une fois construite. Enviva vend la plupart de ses granulés de bois par le biais de contrats d’achat à long terme avec des clients solvables au Royaume-Uni, dans l’Union européenne et au Japon, contribuant ainsi à accélérer la transition énergétique et à décarboniser des secteurs difficiles à maîtriser comme l’acier, le ciment, la chaux, les produits chimiques et les carburants d’aviation. Enviva exporte ses granulés de bois vers les marchés mondiaux par le biais de ses terminaux maritimes en eau profonde au port de Chesapeake, en Virginie, au port de Wilmington, en Caroline du Nord, et au port de Pascagoula, dans le Mississippi, ainsi qu’à partir de terminaux maritimes en eau profonde de tiers à Savannah, en Géorgie, Mobile, en Alabama et Panama City, en Floride.

