Enviva fera une présentation au Forum mondial d'action pour les énergies propres à Pittsburgh.

Le président d'Enviva, Thomas Meth, participera au plus grand forum mondial sur les énergies propres pour aborder la meilleure façon d'exploiter le marché des énergies propres, de construire une nouvelle économie de l'énergie, d'améliorer la sécurité énergétique et de lutter contre le changement climatique.

Aujourd'hui, Enviva Inc. (NYSE : EVA), premier producteur mondial de biomasse ligneuse d'origine durable, a annoncé qu'elle fera une présentation lors du Forum mondial d'action pour les énergies propres les jeudi et vendredi 22 et 23 septembre 2022 à Pittsburgh, en Pennsylvannie. Le président d'Enviva, Thomas Meth, se joindra à une assemblée des entreprises , pays et experts internationaux leaders et les plus importants au monde qui poursuivent une mission commune : accélérer la transition énergétique propre.

« Aujourd'hui, la biomasse ligneuse joue un rôle important dans la transition mondiale vers une économie à faible émission de carbone : elle est utilisée principalement pour décarboner l'électricité et la chaleur. Chez Enviva, nous sommes fiers que notre produit ait pu déloger plus de 48,3 millions de tonnes métriques cumulées de CO2e depuis la création de notre entreprise, il y a près de 20 ans », a déclaré M. Meth. « Chez Enviva, notre avenir change rapidement, car l'utilisation de la biomasse ligneuse devrait augmenter considérablement d'ici 2050 pour aider à décarboner des secteurs difficiles à éliminer. Nous ne pouvons que manifester de l'enthousiasme à l'idée de découvrir tout ce que la bioénergie moderne a à offrir et d'en libérer tout le potentiel », a ajouté M. Meth.

De tous les émetteurs mondiaux, les industries à forte consommation d'énergie sont les secteurs où la réduction est la plus difficile pour atteindre le niveau net zéro, et l'utilisation de matières premières de biomasse ligneuse dans ces secteurs crée de nouvelles possibilités de décarbonation là où des solutions urgentes sont nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques. Consciente de cette possibilité, Enviva élargit son champ d'action pour inclure d'autres possibilités commerciales dynamiques comme le carburant durable d'aviation (SAF), la chaux verte, l'acier vert et le ciment vert. Celles-ci s'ajoutent à son activité principale qui consiste à fournir au secteur de l'énergie une alternative renouvelable et immédiate au charbon. Au début du mois, Enviva a annoncé son partenariat avec Alder Fuels afin de développer et commercialiser des chaînes d'approvisionnement en carburant durable d'aviation. Cet effort conjoint permet à Enviva de s'approvisionner en fibres de bois durables et à Alder Fuels d'utiliser sa technologie de pointe pour offrir la flexibilité des matières premières et la commercialisation de SAF nécessaires à la décarbonation du kérosène adaptée aux besoins.

Le Forum mondial d'action pour les énergies propres 2022 a déjà suscité l'intérêt de plus de 5 000 délégués de gouvernements, d'organisations internationales, de l'industrie, du monde universitaire, d'innovateurs et d'ONG. L'événement couvrira l'ensemble du spectre des technologies propres par le biais de réunions plénières ministérielles, de tables rondes thématiques et de plus de 100 événements spécifiques aux technologies, réunissant des CEO et experts du monde entier, ainsi que des ministres de l'énergie et des sciences de 31 pays, tous dédiés à l'accélération de la production et à l'utilisation de carburants, de produits chimiques et de matériaux durables à faibles émissions de GES.

Pour en savoir plus sur la façon dont Enviva optimise l'utilisation de la biomasse ligneuse dans les industries à forte consommation d'énergie, nous vous invitons à lire notre nouveau livre blanc, Biomass: Unlocking a Future Beyond Fossil Fuel ici. Pour en savoir plus sur le partenariat entre Enviva et Alder Fuels, veuillez cliquer ici.

Enviva Inc. (NYSE: EVA) est le plus grand producteur mondial de granulés de bois industriels, une source d'énergie renouvelable et durable produite en agrégeant une ressource naturelle, la fibre de bois, puis en la transformant en une forme transportable, les granulés. Enviva détient et exploite dix usines avec une capacité de production combinée d'environ 6,2 millions de tonnes métriques par an en Virginie, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Géorgie, en Floride, et au Mississippi, et construit actuellement sa 11e usine à Epes, dans l'Alabama. Enviva vend la majeure partie de ses granulés de bois dans le cadre de contrats d’enlèvement ferme à long terme avec des clients solvables au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, et au Japon, contribuant ainsi à accélérer la transition énergétique et à décarboner les secteurs à forte inertie, comme l'acier, le ciment, la chaux, les produits chimiques, et les carburants d'aviation. Enviva exporte ses granulés de bois sur les marchés mondiaux via ses terminaux maritimes en eau profonde au port de Chesapeake, Virginie, au Port de Wilmington, en Caroline du Nord, et au Port de Pascagoula, dans le Mississippi, et via des terminaux maritimes en eau profonde tiers à Savannah, en Géorgie, Mobile, dans l'Alabama, et Panama City, en Floride.

