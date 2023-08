Enviva Inc. (NYSE: EVA) (« Enviva » ou la « Société »), le premier producteur mondial de biomasse ligneuse issue de sources durables, a annoncé aujourd’hui que Glenn Nunziata a été nommé vice-président exécutif et directeur financier de la société, avec effet immédiat.

« Nous sommes ravis d’accueillir Glenn au sein de l’équipe de direction d’Enviva à un moment où notre entreprise et l’industrie mondiale de la biomasse jouent un rôle de plus en plus important dans la transition énergétique, assurant la sécurité énergétique et désamorçant les chaînes d’approvisionnement dans le monde entier. », a déclaré le PDG Thomas Meth. « À la suite des décisions difficiles mais nécessaires que nous avons prises au cours du premier semestre de 2023, nous avons observé d’une part un début d’améliorations dans l’augmentation de la production de notre portefeuille d’actifs existant et d’autre part, la réduction des coûts à l’échelle de l’entreprise. Tout en bénéficiant d'un environnement de prix avantageux pour nos produits, nous sommes en passe de reconstruire une base financière solide qui devrait nous permettre de soutenir la croissance exceptionnelle qui s'annonce et d'accroître la valeur actionnariale au fil du temps. »

Avec une expertise approfondie en finance, stratégie, comptabilité, trésorerie et gestion des risques, M. Nunziata dispose de plus de 20 ans d'expérience en leadership, avec un historique de mises en œuvre de changements à l'échelle de l'entreprise et de contributions à des améliorations financières et opérationnelles clés au sein d'organisations de grande envergure. Plus récemment, M. Nunziata a occupé le poste de directeur financier de Smithfield Foods Inc., une entreprise de 18 milliards de dollars qui possède et exploite des installations industrielles aux États-Unis et collabore chaque année avec des milliers d'agriculteurs et de propriétaires terriens pour gérer sa chaîne d'approvisionnement diversifiée. Avant son passage chez Smithfield Foods Inc., il a occupé divers postes à responsabilités croissantes chez EY, notamment en tant que partenaire en assurance.

M. Meth a ajouté : « Nous pensons que Glenn jouera un rôle clé dans l'amélioration de nos processus financiers alors que nous continuons à nous concentrer sur la structure des coûts et la rentabilité de nos usines, contrats et chaînes d'approvisionnement. La mentalité orientée sur la valeur de Glenn, son engagement à diriger des équipes motivées par une mission et son attention constante sur nos objectifs financiers feront de lui un atout inestimable pour nos parties prenantes, et nous attendons avec impatience les contributions qu'il apportera alors que nous rehaussions notre fonction financière et faisions évoluer nos services administratifs pour soutenir la mise en œuvre de notre stratégie de croissance à long terme. »

M. Nunziata est titulaire d'une licence en sciences et d'une maîtrise en comptabilité de l'université James Madison. Il est actuellement vice-président du conseil d'administration de la StoneBridge School et siège au conseil consultatif du College of Business de l'université James Madison.

M. Nunziata succède à Shai Even, qui occupait le poste depuis 2018. « Je tiens à remercier Shai pour les services qu’il a rendus au cours des cinq dernières années et je lui souhaite la meilleure des chances dans ses futures activités », a conclu M. Meth.

À propos d’Enviva

Enviva Inc. (NYSE : EVA) est le plus grand producteur mondial de granulés de bois industriels, une source d'énergie renouvelable et durable produite en agrégeant une ressource naturelle, la fibre de bois, puis en la transformant en une forme transportable, les granulés. Enviva détient et exploite dix usines avec une capacité de production combinée d'environ 6,2 millions de tonnes métriques par an en Virginie, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Géorgie, en Floride et au Mississippi, et construit actuellement sa 11e usine à Epes, dans l'Alabama. L'entreprise prévoit également la construction de sa 12e usine près de Bond, dans le Mississippi. Enviva vend la majeure partie de ses granulés de bois dans le cadre de contrats d’enlèvement ferme à long terme avec essentiellement des clients solvables au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, et au Japon, contribuant ainsi à accélérer la transition énergétique et à décarboner les secteurs à forte inertie, comme ceux de l'acier, du ciment, de la chaux, des produits chimiques, et de l'aviation. Enviva exporte ses granulés de bois sur les marchés mondiaux via ses terminaux maritimes en eau profonde au port de Chesapeake, en Virginie, au Port de Wilmington, en Caroline du Nord, et au Port de Pascagoula, dans le Mississippi, et via des terminaux maritimes en eau profonde tiers à Savannah, en Géorgie, Mobile, dans l'Alabama, et Panama City, en Floride.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué et dans toute déclaration orale faite à cet égard contiennent des « déclarations prospectives » au sens de la section 27A du Securities Exchange Act de 1933, tel qu’amendé, et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu’amendé. Toutes les déclarations, autre que les déclarations de faits actuels ou historiques figurant dans le présent communiqué, sont des déclarations prospectives. Utilisés dans le présent communiqué de presse, y compris toute déclaration orale faite en relation avec celui-ci, les termes « pourrait », « devrait », « fera », « peut », « croit », « anticipe », « a l’intention de », « estime », « s’attend », « projette », ainsi que la forme négative de ces termes et d’autres expressions similaires permettent d’identifier les déclarations prospectives, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes caractéristiques. Ces déclarations prospectives reposent sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction au sujet d’événements futurs et sont fondées sur les informations actuellement disponibles quant à l’issue et au calendrier d’événements futurs. Sauf si la loi applicable l’exige, Enviva décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour les déclarations prospectives, qui sont toutes expressément couvertes par les avertissements contenus dans cette section, aux fins de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué. Enviva avertit le lecteur que ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes, pour la plupart difficiles à prévoir et échappant au contrôle d'Enviva. Ces risques comprennent, sans toutefois s’y limiter aux facteurs décrits dans les documents déposés par Enviva auprès de la Securities and Exchange Commission (la «SEC»), y compris les facteurs exposés en détail à la rubrique «Facteurs de risque» du rapport annuel d’Enviva sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, complété par les rapports trimestriels de la société sur formulaire 10-Q pour les trimestres fiscaux clos les 31 mars, 30 juin 2023.

Si un ou plusieurs des risques ou incertitudes décrits dans les présentes et dans toute déclaration orale faite à cet égard se concrétisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient incorrectes, les résultats et plans réels pourraient différer sensiblement de ceux exposés dans les déclarations prospectives. Des informations supplémentaires concernant ces facteurs et d’autres facteurs pouvant avoir un impact sur les attentes et les projections d’Enviva sont disponibles dans les dossiers déposés périodiquement par Enviva auprès de la SEC. Les documents déposés par Enviva auprès de la SEC sont accessibles au public sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.

