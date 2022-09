Le fonds de conservation des forêts d'Enviva annonce les bénéficiaires des subventions 2022

L'Enviva Forest Conservation Fund (le Fonds) annonce aujourd'hui les bénéficiaires de ses subventions 2022. Les projets financés cette année aideront à conserver plus de 3 000 acres et à protéger les forêts de feuillus des terres basses écosensibles dans les plaines côtières de Virginie et de Caroline du Nord.

Y compris ceux annoncés aujourd'hui, le Fonds a soutenu 29 projets pour un total de plus de 3 100 000 dollars en subventions sur les sept dernières années. Selon les estimations, 33 000 acres seront protégées une fois que ces projets seront terminés. Les forêts conservées dans le cadre du Fonds aident à nettoyer l'eau potable, à purifier l'air, à protéger les structures contre les orages, et à fournir un habitat pour de nombreuses espèces sauvages, tout en créant des emplois et des opportunités économiques pour les familles rurales et les propriétaires terriens privés.

"Le Fonds est en bonne voie pour atteindre son objectif initial de protéger plus de 35 000 acres de forêts de feuillus des terres basses écosensibles en Virginie et en Caroline du Sud", déclare Thomas Meth, président d'Enviva. "Avec plus de trois années d'activité du programme, le Fonds collaborera avec de plus en plus de groupes de conservation, et prendra le relais de notre engagement pour des investissements à long terme dans la gestion forestière pour les générations futures."

Les bénéficiaires des subventions 2022 de l'Enviva Forest Conservation Fund sont:

Tar River Land Conservancy: Tar River Land Conservancy ambitionne d'acheter le Bowers Tract, comprenant 244 acres boisées et 60 acres de hautes terres agricoles. Cinquante-quatre pour cent (219 acres) de la propriété sont situés dans la plaine d'inondation vieille de 100 ans de Swift Creek, un affluent majeur de la rivière Tar. Contiguë à la propriété, Swift Creek fournit un habitat à de nombreuses espaces aquatiques rares, menacées et en voie d'extinction, y compris les zones sous protection fédérale Carolina Madtom, Tar River Spiny Mussel, et Neuse River Waterdog.

Three Rivers Land Conservancy: Three Rivers Land Conservancy vise à acquérir 440 acres de la forêt de feuillus de terres basses située à côté de la rivière Little et de la forêt nationale Uwharrie dans le comté de Montgomery, en Caroline du Nord. Les espaces naturels Little River Buffer and Cliffs sont situés sur la propriété. La petite chauve-souris brune (liste fédérale des espèces en voie d'extinction) et l'anaxyrus quercicus, le gaspareau, et l'alose d'été (espèces menacées) sont tous présents dans ce milieu forestier.

Virginia Outdoors Foundation: La Virginia Outdoors Foundation vise à acquérir le Turner Tract qui se trouve sur la pittoresque rivière Nottoway près du Cary's Bridge. Cette parcelle contient 134 acres de feuillus de terres basses (111 acres de feuillus et 23 acres de cyprès-Tupelo) qui sera désignée comme une "forêt ancienne" ainsi que des centaines d'acres de forêt fonctionnelle. Ce terrain contribue au corridor protégé sur la rivière Nottoway et sa conservation soutiendra les efforts de protection de cette ressource unique et fragile en Virginie, avec une désignation "National Wild and Scenic River". L'équilibre de la parcelle sera maintenu avec la forêt fonctionnelle et/ou l'utilisation agricole.

Conservation Fund: Le Conservation Fund protégera 1 915 acres dominées par des forêts indigènes de feuillus des terres basses, des terres humides boisées, et le pin à torches le long de la rivière Nottoway dans le comté du Sussex, Virginie. Ce projet viendra s'ajouter au corridor de terrain protégé adjacent à la rivière Nottoway, avec 3,5 miles de façade le long de la Nottoway où vivent le fouille-roche Roanoke et l'alasmidonte naine, qui figurent sur la liste fédérale des espèces en voie d'extinction. La propriété possède également 2,5 miles de façade sur Black Branch Swamp, avec plus de 220 acres de terres humides boisées et 400 acres de forêts de feuillus de terres basses. Une gestion forestière durable et la restauration du pin des marais et des savanes de pins indigènes sur la propriété aideront à créer un habitat pour les espaces en voie d'extinction comme le pic à face blanche. Une fois transférée au Virginia Department of Wildlife Resources, la propriété sera ouverte à la chasse, à la randonnée, à la pêche, à la navigation, et l'observation de la vie sauvage.

Ducks Unlimited: Ducks Unlimited ambitionne d'acquérir un total de 292 acres dans les comtés Bertie et Gates en Caroline du Nord, dans deux parcelles distinctes, le Crawford Tract et le Gasking Swamp Tract. Le Crawford Tract abrite le pic à face blanche et s'étendra sur le Chowan Swamp Game Land adjacent (sur trois faces), qui est situé dans un des principaux bassins fluviaux pour les poissons anadromes en Caroline du Nord. Le Gasking Swamp Tract s'étendra sur le Bertie County Game Land adjacent, qui aide à protéger des portions des petits ruisseaux de Cashie River Swamps, les plaines d'inondation, et les zones naturelles écologiquement importantes. Ces parcelles fournissent d'importants corridors de passage aux ours noirs le long de la rivière Cashie River et sont reconnues à l'échelle mondiale comme une zone importante pour la conservation des oiseaux.

"L'Endowment continue de soutenir les efforts de l'Enviva Forest Conservation Fund. Ces investissements à long terme promeuvent la conservation, la diversité biologique, et la durabilité des écosystèmes dans ces zones de la Caroline du Nord et de la Virginie", déclare Teal Edelen, responsable des programmes de l'U.S. Endowment for Forestry and Communities. "Ces subventions soutiennent les sources propres d'air et d'eau, protègent la faune et la flore menacées, et fournissent de magnifiques opportunités pour la recréation de ces zones."

À propos de l'Enviva Forest Conservation Fund

L'Enviva Forest Conservation Fund est un programme de 5 millions de dollars d'une durée de 10 ans créé par Enviva en décembre 2015 pour protéger les forêts des terres basses et des terres humides écosensibles. Administré par l'U.S. Endowment for Forestry and Communities, le fonds attribue chaque année des subventions à des organismes à but non lucratif et à des agences gouvernementales pour des projets de conservation. Plus d'informations sur http://envivaforestfund.org.

À propos du U.S. Endowment for Forestry and Communities

Le U.S. Endowment for Forestry and Communities est un organisme caritatif public qui collabore avec des partenaires dans les secteurs publics et privés pour promouvoir un changement systémique, transformatif et durable en faveur de la santé et de la vitalité des forêts fonctionnelles et des communautés dépendantes de la forêt. Pour plus d'informations sur l'Endowment, veuillez visiter notre site www.usendowment.org.

