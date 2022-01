Enviva réalise sa conversion en société par actions

Ce 3 janvier 2022 marque son premier jour de cotation en qualité d'Enviva Inc.

Enviva Inc. (NYSE : EVA) (« Enviva ») a annoncé ce jour avoir réalisé, le 31 décembre 2021, sa conversion de Enviva Partners, LP, société en commandite principale, en la société Enviva Inc. (la « Conversion »). Comme précédemment annoncé, cette Conversion a été approuvée par les porteurs de parts d'Enviva le 17 décembre 2021.

Dans le cadre de la Conversion, chacune des parts de société en commandite en circulation a été transformée en une action ordinaire Enviva Inc. Les actions Enviva sont cotées à la Bourse de New York sous le même symbole « EVA », avec le 3 janvier 2022 comme date d'entrée en bourse.

À la suite de la Conversion, les distributions trimestrielles seront considérées comme des dividendes pour des raisons de fiscalité américaine, et les actionnaires recevront un formulaire 1099-DIV. Conformément à une ligne directrice sur les dividendes déjà fournie, Enviva s'attend à produire des dividendes à hauteur de 0,905 $ par action ordinaire sur une base semestrielle en 2022, soit 3,62 $ par action ordinaire sur toute l'année 2022.

« Nous vivons aujourd'hui une étape importante au sein d'Enviva, à savoir notre transformation par l'adoption d'une structure de société encore plus efficace », a déclaré John Keppler, PDG. « Cette conversion crée une opportunité pour les investisseurs du monde entier de participer à l'accroissement significatif que nous anticipons, soit par un investissement direct dans Enviva Inc., soit par un investissement passif via l'un des nombreux indices auxquels nous sommes désormais éligibles. »

Et Keppler d'ajouter : « Nous sommes convaincus que la croissance potentielle promise à notre produit renouvelable est exponentielle, car nous continuons à faciliter la transition énergétique et à aider les industries difficiles à décarboniser à produire moins de gaz à effet de serre et à devenir plus durables. Nous avons bâti une société qui fournit de réels avantages pour lutter contre le changement climatique, aujourd'hui, à grande échelle. Avec notre nouvelle structure de société, nous avons considérablement progressé vers une position de leader en matière de principes ESG. »

À propos d'Enviva

Enviva Inc. (NYSE : EVA) est le plus grand producteur de granulés de bois industriels, une source d'énergie renouvelable et durable produite par agrégation d'une ressource naturelle, la fibre de bois, qui est transformée en une forme transportable, les granulés de bois. Enviva possède et exploite 10 usines avec une capacité de production combinée d'environ 6,2 millions de tonnes métriques par an en Virginie, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Géorgie, en Floride et au Mississippi. Enviva vend une grande partie de ses granulés de bois dans le cadre de contrats d'enlèvement ferme à long terme avec des clients solvables au Royaume-Uni, en Europe et au Japon, contribuant ainsi à l'accélération de la transition énergétique et à la décarbonisation des secteurs où les réductions sont difficiles comme l'acier, le ciment, la chaux, les produits chimiques et les carburants utilisés en aéronautique. De plus, Enviva exporte ses granulés de bois dans le monde entier par l'intermédiaire de ses terminaux maritimes du port de Chesapeake, en Virginie, du port de Wilmington, en Caroline du Nord, et du port de Pascagoula, au Mississippi, et à partir de terminaux maritimes tiers à Savannah, en Géorgie, à Mobile, en Alabama et à Panama City, en Floride.

Pour en savoir plus sur Enviva, visitez notre site Internet à l'adresse www.envivabiomass.com. Suivez Enviva sur les réseaux sociaux @Enviva.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué et dans toute déclaration orale faite en rapport avec celui-ci contiennent des « déclarations prospectives » au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel qu'amendé, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé. Toute déclaration, autre que les déclarations de faits actuels ou historiques figurant dans le présent communiqué, relative à la performance financière future d'Enviva, ainsi qu'à la stratégie, aux opérations futures, à la situation financière, aux revenus et pertes estimés, aux coûts prévisionnels, aux perspectives, aux plans et aux objectifs de la direction d'Enviva constituent des déclarations prospectives. Les termes « pourrait », « devrait », « fera », « peut », « croit », « anticipe », « a l'intention de », « estime », « s'attend à », « projette », ainsi que la forme négative de ces termes et d'autres expressions similaires, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent communiqué et dans toute déclaration orale faite en relation avec celui-ci, permettent d'identifier les déclarations prospectives, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes caractéristiques. Ces déclarations prospectives reposent sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction au sujet d'événements futurs et sont basées sur les informations actuellement disponibles quant à l'issue et au calendrier des événements futurs. Sauf si la loi applicable l'exige, Enviva décline toute obligation de revoir ou de mettre à jour les déclarations prospectives, qui sont toutes explicitement qualifiées par les déclarations de cette section, de manière à refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué. Enviva avertit le lecteur que ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes, pour la plupart difficiles à prévoir et échappant au contrôle de la Société.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

