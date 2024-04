Envoy Medical, Inc. est une société spécialisée dans la santé auditive. La société fournit des technologies médicales pour tout le spectre de la perte auditive, toutes conçues pour changer le paradigme de l'industrie de l'audition et apporter aux prestataires et aux patients les appareils auditifs dont ils ont besoin. Ses solutions auditives comprennent des aides auditives, des implants d'oreille moyenne, des appareils à conduction osseuse et des implants cochléaires. L'appareil auditif à conduction osseuse comporte deux composants : un composant externe et un dispositif chirurgical placé dans l'os derrière l'oreille. L'appareil auditif à conduction osseuse offre une amplification sans moule dans l'oreille. Ses aides auditives sont des dispositifs qui amplifient le son pour les personnes souffrant d'une perte auditive légère à modérée. Son Esteem est un implant d'oreille moyenne active entièrement implanté, conçu pour améliorer l'audition des adultes souffrant d'une perte auditive neurosensorielle modérée à sévère. Les implants cochléaires sont une solution pour les personnes souffrant d'une perte auditive neurosensorielle modérée à profonde.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés