Envoy Textiles Limited annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 31 mars 2024

Envoy Textiles Limited a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 31 mars 2024. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 3 836,82 millions de BDT, contre 2 578,29 millions de BDT il y a un an. Le revenu net s'est élevé à 197,11 millions BDT, contre 88,37 millions BDT l'année précédente. Le résultat de base par action des activités poursuivies a été de BDT 1,18 contre BDT 0,53 il y a un an. Le résultat dilué par action des activités poursuivies a été de BDT 1,18 contre BDT 0,53 il y a un an.

Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires a été de 10 746,36 millions BDT contre 8 077,91 millions BDT l'année précédente. Le revenu net a été de 439,81 millions BDT contre 294,34 millions BDT l'année précédente. Le résultat de base par action des activités poursuivies a été de 2,62 BDT contre 1,75 BDT l'année précédente. Le résultat dilué par action des activités poursuivies a été de BDT 2,62 contre BDT 1,75 il y a un an.