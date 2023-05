Deux licences d'Enwell Energy suspendues en Ukraine

Enwell Energy PLC - société d'exploration et de production de pétrole et de gaz axée sur l'Ukraine - a annoncé jeudi que le State Geologic & Subsoil Survey of Ukraine a suspendu sa licence de production Vasyschevskoye et sa licence d'exploration Svystunivsko-Chervonolutskyi en Ukraine. En conséquence, les opérations sur le terrain prennent fin sur la licence Vasyschevskoye. Remarques : cela représente environ 12 % de la production de l'entreprise. Les activités sur le terrain dans la licence Svystunivsko-Chervonolutskyi étaient déjà et resteront suspendues, ajoute-t-elle. Enwell indique qu'elle consultera ses conseillers juridiques au sujet de la suspension afin de protéger ses actifs.

Par ailleurs, la société annonce qu'elle a obtenu une décision d'appel dans le cadre de la procédure judiciaire relative au permis de prospection de Svystunivsko-Chervonolutskyi. La Cour suprême d'Ukraine a annulé une décision de la Cour administrative d'appel, ce qui signifie que le permis est valide.

Cours actuel de l'action : 19,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 20

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.