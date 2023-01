La production d'Enwell Energy 2022 est touchée par la guerre en cours en Ukraine

Enwell Energy PLC - société d'exploration et de production de pétrole et de gaz centrée sur l'Ukraine - enregistre pour l'ensemble de l'année 2022 une production de 2 641 barils de pétrole par jour, en baisse de 25 % par rapport aux 3 501 boepd de l'année précédente, à partir de ses champs MEX-GOL et SV. Avec son champ VAS, la production au dernier trimestre s'est élevée à 2 956 boepd, soit une baisse de 38 % par rapport aux 4 730 boepd. Les champs de production sont situés en Ukraine. Note que la guerre en cours en Ukraine a entraîné une perturbation des opérations de production dans les champs MEX-GOL et SV.

"Bien que la situation en Ukraine continue d'être extrêmement difficile, nous sommes heureux qu'avec la reprise des opérations de production sur le champ VAS, nous ayons maintenant une activité opérationnelle sur nos deux actifs de production. La décision défavorable du tribunal concernant la licence SC est très décevante mais nous progressons dans la procédure d'appel pour contester cette décision", déclare le PDG Sergii Glazunov.

Cours actuel de l'action : 16,28 pence

Évolution sur 12 mois : baisse de 55 %.

