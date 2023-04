La production d'Enwell Energy en baisse en raison du déclin naturel du gisement

Enwell Energy PLC - Société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée à Londres, avec plusieurs opérations de gaz et de condensat en Ukraine - Au premier trimestre 2023, la production totale agrégée est de 2 787 barils équivalent pétrole par jour, en baisse par rapport aux 3 164 barils équivalent pétrole par jour de l'année précédente. La production de gaz est de 11,6 millions de pieds cubes par jour, contre 13,8 millions de pieds cubes par jour. La production de condensats est en baisse, passant de 511 barils par jour à 413 barils par jour. La production de gaz de pétrole liquéfié est passée de 286 b/j à 434 b/j. Les volumes de production ont diminué en raison du déclin naturel des champs, à l'exception des récupérations de GPL, qui se sont améliorées de manière significative suite à l'achèvement des travaux de modernisation des installations de traitement du gaz dans les champs MEX-GOL et SV au milieu de l'année 2022. On peut également lire : "La guerre en cours en Ukraine continue de perturber les opérations sur les champs de la société, où les problèmes d'approvisionnement en équipement et en carburant et les interruptions de la fourniture d'électricité affectent l'activité sur le terrain."

Cours actuel de l'action : 17,64 pence, en baisse de 1,3 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 24 %.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

