Les actions d'Enwell Energy chutent en raison des avertissements sur la nouvelle loi ukrainienne

(Alliance News) - Enwell Energy PLC a déclaré mercredi qu'une loi introduite en Ukraine pourrait avoir un effet négatif sur ses licences.

La société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée à Londres exploite quatre champs de gaz et de condensats en Ukraine : MEX-GOL, SV, VAS et SC.

Les actions d'Enwell Energy ont chuté de 26 % à 12,00 pence chacune à Londres mercredi matin.

La loi connue sous le nom de n° 2805-IX, qui doit entrer en vigueur à la fin du mois de mars, permet à l'État ukrainien de suspendre ou de révoquer les licences des entreprises si le propriétaire bénéficiaire ultime d'une licence d'exploitation de minéraux ou d'hydrocarbures fait l'objet de sanctions en Ukraine.

"À la lumière de l'imposition des mesures restrictives (sanctions) par les autorités ukrainiennes à l'encontre de Vadym Novynskyi, qui détient une participation indirecte majeure dans la société, comme annoncé le 9 décembre 2022, la société examine si les licences d'extraction d'hydrocarbures de la société peuvent être affectées par ces dispositions de la nouvelle loi", a déclaré la société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée à Londres, qui possède plusieurs exploitations de gaz et de condensats en Ukraine.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.