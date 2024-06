Enwell Energy plc est une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée au Royaume-Uni. Les installations de production de gaz, de condensats et de gaz de pétrole liquéfié (GPL) de la société sont situées en Ukraine. La société exploite quatre champs de gaz et de condensats dans le bassin de Dnipro-Donets, dans le nord-est de l'Ukraine : Mekhedivsko-Golotvshchinske (MEX-GOL) et Svyrydivske (SV), Vasyshchivske (VAS) et Svystunkivsko-Chervonolutske (SC). Elle détient une participation de 100 % dans les champs MEX-GOL et SV et en est l'opérateur. Les deux licences, situées dans la région de Poltava en Ukraine, sont adjacentes et s'étendent sur une superficie combinée de 269 kilomètres carrés (km2), à environ 200 kilomètres (km) à l'est de Kiev et 170 km au nord-ouest de Poltava. Elle détient une participation de 100 % dans le champ VAS et en est l'opérateur. La licence s'étend sur une superficie de 33,2 km2 et est située à 17 km au sud-est de Kharkiv, dans la région de Kharkiv en Ukraine.