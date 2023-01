VAINQUEURS ET PERDANTS AIM : Corcel saute sur l'accord d'externalisation avec Riversgold

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses sur l'AIM à Londres ce mercredi.

AIM - GAGNANTS

Corcel PLC, hausse de 18% à 0,28 pence, fourchette sur 12 mois 0,20p - 2,20p. Conclusion d'un accord d'amodiation et de coentreprise avec Riversgold Ltd, portant sur son projet d'éléments de terres rares récemment acquis à Laverton, en Australie. Riversgold obtient une participation de 50 % dans le projet en payant la totalité du programme de travail. Cela représente 500 000 AUD sur une période d'un an. 30 000 AUD en espèces, soit environ 17 093 GBP, sont immédiatement payables à Corcel. Le directeur général Scott Kaintz déclare : "Nous sommes ravis de suivre directement notre acquisition de Mt Weld avec une cession de la moitié de la position pour financer 100% des coûts de développement et d'exploration à court terme. Cette opération est très rentable par rapport à notre coût d'acquisition et renforce l'opinion du conseil d'administration sur le potentiel de hausse immédiat du projet et son attractivité globale."

CyanConnode Holdings PLC, hausse de 13% à 16,08 pence, fourchette sur 12 mois 11,00p - 23,50p. Déclare que sa filiale, CyanConnode India Pvt Ltd, a reçu une commande de Montecarlo Ltd pour 983 525 modules Omnimesh. Note que la commande concerne un déploiement de compteurs intelligents à Jabalpur, en Inde. La fourniture des modules Omnimesh devrait commencer au cours du premier trimestre de 2023. L'installation des compteurs intelligents sera réalisée dans un délai de 30 mois et sera suivie d'un contrat de support et de maintenance de sept ans et demi, qui débutera à la fin de la phase d'installation. Environ 60 % du contrat sera payé pendant la phase d'installation.

AIM - LOSERS

Enwell Energy PLC, baisse de 23% à 12,55 pence, fourchette de 12 mois 8,00p - 41,00p. Note une nouvelle législation pour le secteur des ressources naturelles en Ukraine, qui, selon elle, pourrait avoir un impact négatif sur ses licences d'extraction d'hydrocarbures dans le pays. La nouvelle législation entrera en vigueur le 28 mars et est conçue pour améliorer le processus réglementaire relatif à l'exploration et au développement des ressources naturelles en Ukraine. Toutefois, l'explorateur de pétrole et de gaz explique que la législation comprend des dispositions selon lesquelles si le propriétaire ultime d'une licence d'extraction de minéraux ou d'hydrocarbures fait l'objet de sanctions en Ukraine, les autorités de l'État ukrainien peuvent suspendre ou révoquer cette licence. Cela concerne la société car Vadym Novynskyi, un important actionnaire indirect de la société, fait l'objet de sanctions de la part des autorités ukrainiennes. Elle étudie actuellement si ses licences d'extraction d'hydrocarbures seront affectées par ces dispositions de la nouvelle loi.

Pathfinder Minerals PLC, baisse de 14% à 0,41 pence, fourchette sur 12 mois 0,35p - 0,95p. Déclare que son accord d'option avec Acumen Advisory Group LLC pour la vente de sa filiale à 100 %, IM Minerals Ltd, a été prolongé jusqu'au 31 janvier. Ceci afin de permettre à Acumen Advisory d'achever la diligence raisonnable. Le directeur général Peter Taylor déclare : "Nous continuons à travailler avec AAG en vue de la monétisation potentielle de la précieuse réclamation de la société contre le gouvernement du Mozambique." L'accord d'option comprend les droits d'intenter une action contre le gouvernement du Mozambique pour l'expropriation de la concession minière 4623C.

