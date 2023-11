Enzo Biochem, Inc. est engagée dans le développement de produits pour soutenir une gamme variée de besoins dans la recherche biomédicale et les soins de santé. Le portefeuille complet de produits de la société comprend des anticorps, des sondes génomiques, des essais, des produits biochimiques et des protéines. La société exerce ses activités dans un seul secteur : Produits. Le segment Produits de la société développe, fabrique et commercialise des produits pour les clients des secteurs de la recherche et de la pharmacie. Elle fabrique, développe et commercialise des produits et des outils pour la recherche clinique, le développement de médicaments et la recherche en biosciences dans le monde entier. Sa filiale, Enzo Life Sciences, a développé des produits propriétaires utilisés dans l'identification d'informations génomiques par des laboratoires du monde entier. Ses activités sont soutenues par des opérations mondiales permettant une commercialisation et une livraison efficaces de ses produits dans le monde entier.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale