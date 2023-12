Enzo Biochem, Inc. se concentre sur les diagnostics moléculaires et possède un portefeuille de plates-formes techniques et d'ensembles de réactifs qui répondent à un large éventail de besoins en matière de recherche biomédicale et de science translationnelle. La société opère à travers le segment des produits, qui fabrique, développe et commercialise des produits et des outils pour la recherche clinique, la recherche translationnelle, le développement de médicaments et les clients de la recherche en biosciences dans le monde entier. La société est engagée dans le développement de produits et fabrique et fournit un portefeuille complet de produits, y compris des anticorps, des sondes génomiques, des essais, des produits biochimiques et des protéines. Les produits et les technologies de la société sont utilisés dans la recherche translationnelle et le développement de médicaments, notamment dans les domaines de la biologie cellulaire, de la génomique, des essais, de l'immunohistochimie et de la chimie des petites molécules. Sa division des sciences de la vie soutient les travaux des centres de recherche et des partenaires industriels. Elle a constitué un portefeuille d'actifs de propriété intellectuelle, composé d'environ 457 brevets détenus dans le monde entier.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale