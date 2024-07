personnes) - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de maj orité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes, statuant conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-138 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce :

TROISIEME RESOLUTION (Lecture et approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce) - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées par l'article L. 225 - 38 et suivants du Code de commerce et, statuant sur ce rapport, approuve la conclusion des conventions réglementées autorisées par le conseil d'administration.

PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 29 février 2024 - Approbation des charges et dépenses non déductibles fiscalement - Quitus au Conseil d'administration) - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration (rapport de gestion et rapport sur le gouv ernement d'entreprise) et du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 29 février 2024, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par une perte nette comptable de 1 347 000,51 €.

