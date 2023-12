EO2 : Median Technologies... les valeurs à suivre demain à Paris

Le 27 décembre 2023 à 18:21 Partager

EO2

Le spécialiste de l'énergie bois publiera ses résultats semestriels.



Les Constructeurs du Bois

Les Constructeurs du Bois a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'un montant de 1 million d'euros. "Le groupe dispose désormais d'une structure financière renforcée qui va lui permettre d'accompagner sa forte croissance et de poursuivre sa stratégie de développement axée sur une croissance verte, en déclinant notamment le modèle des Eco'City à l'échelle nationale" a déclaré son PDG, François Duchaine.



Median Technologies

Median Technologies annonce avoir reçu l’accord de la Banque Européenne d’Investissement pour le tirage de la dernière tranche du prêt accordé le 18 décembre 2019 et renégocié fin 2022. Le spécialiste des solutions logicielles innovantes en santé et des services d’imagerie précise que les fonds de 8,5 millions d’euros correspondant à la dernière tranche, seront libérés début janvier 2024. La tranche B du financement de la BEI "va nous permettre de poursuivre notre plan d’investissement pour eyonis et ses programmes de diagnostic précoce de cancers", annonce le patron Fredrik Brag.