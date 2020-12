EO2 : résultat net quasi-stable au 1er semestre

EO2 publie un résultat net part du groupe quasi stable à 496.000 euros au titre de son premier semestre 2020-21 (contre 512.000 euros un an auparavant), pour un EBE en progression de 36%, à plus de 1,4 million.



Le chiffre d'affaires consolidé ressort en hausse de 10% à 11,3 millions d'euros, ses activités de granulation bois, 'toujours portées par d'excellents fondamentaux et faiblement impactées par la crise sanitaire', restant dynamiques avec un CA de 8,8 millions.



En termes de perspectives, EO2 estime qu'il 'va continuer de bénéficier dans un contexte favorable aux renouvellements des installations de matériel de chauffage par des solutions à granulés bois'.



