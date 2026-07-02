L'essentiel :

- Chiffre d'affaires en hausse de 18% à 35,6 MEUR

- Excédent brut d'exploitation positif à 2,2 MEUR

- Résultat net part du groupe déficitaire à -1,3 MEUR



Le groupe EO2, spécialisé dans l'énergie bois, a publié ses résultats annuels pour l'exercice 2025-2026. Le chiffre d'affaires a atteint 35,6 millions d'euros, soit une progression de 18,1% par rapport à l'année précédente. L'activité granulation bois a généré 28,6 millions d'euros, en hausse de 17,2%, tandis que les services énergétiques ont réalisé 7 millions d'euros, en croissance de 22,8%.



L'excédent brut d'exploitation consolidé s'élève à 2,2 millions d'euros, contre 0,7 million l'année précédente. Le résultat d'exploitation est déficitaire à hauteur de 0,9 million d'euros, mais s'améliore par rapport à -1,5 million en 2024-2025. Le résultat net part du groupe est négatif à -1,3 million d'euros, reflétant un contexte déflationniste dans l'activité granulation bois.



La trésorerie brute disponible du groupe s'établit à 3,8 millions d'euros, avec un endettement net de 7,2 millions d'euros. La capacité d'autofinancement est de 1,5 million d'euros, et les flux de trésorerie générés par l'activité sont positifs à 1,7 million d'euros. EO2 a remboursé 4,6 millions d'euros de dettes bancaires et souscrit de nouveaux emprunts pour 3,7 millions d'euros.



Pour l'exercice 2026-2027, EO2 adopte une approche prudente face aux incertitudes économiques. Le groupe vise une amélioration des résultats dans la granulation bois, notamment grâce à un rééquilibrage des prix de vente, et prévoit de confirmer la performance des services énergétiques, soutenue par SVM.



Consultez le communiqué complet sur Zonebourse : Eo2 : Résultats annuels 2025-2026 | Zonebourse



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