EOG Resources, Inc. est spécialisé dans l'exploration et la production de gaz naturel et de pétrole brut. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de pétrole brut et de produits condensés (77,7%) 461 300 barils vendus par jour en 2022 ; - vente de gaz naturel (12,7%) : 42,3 millions de m3 vendus par jour ; - vente de gaz naturel liquéfié (8,9%) : 197 700 barils vendus par jour ; - autres (0,7%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (98,8%) et Trinité (1,2%).