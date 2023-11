HEIDELBERG (dpa-AFX) - Les prix de l'électricité et du gaz baisseront en décembre et janvier pour de nombreux ménages dans le cadre de l'approvisionnement de base. Pour ces deux mois, 83 baisses de prix de l'électricité de 12 pour cent en moyenne ont été annoncées jusqu'à présent, a rapporté mardi le portail de comparaison Verivox. Cinq fournisseurs ont toutefois également annoncé des augmentations, de 2 pour cent en moyenne. Selon Verivox, il en résulte un prix moyen futur de 46 centimes d'euro par kilowattheure pour l'approvisionnement local de base. A titre de comparaison, le frein aux prix de l'électricité qui, selon la volonté du gouvernement fédéral, doit encore agir jusqu'à fin avril, plafonne le prix à 40 centimes. Le portail de comparaison a fait remarquer que les tarifs alternatifs proposent actuellement de l'électricité à partir de 27 centimes d'euro par kilowattheure.

Le nombre exact de ménages concernés par les modifications de prix ne peut être déterminé que de manière approximative. Ainsi, selon Verivox, environ 4,7 millions de ménages se trouvent dans les zones concernées par les baisses de prix de l'électricité. En 2021, selon l'Agence fédérale des réseaux, 24 pour cent de tous les ménages se trouvaient en moyenne dans un tarif de base de l'électricité. Des données plus récentes ne sont pas encore disponibles.

On arrive ainsi à un chiffre d'un peu plus de 1,1 million de ménages qui devront bientôt payer en moyenne 12 pour cent de moins pour l'électricité. Selon les données du portail de comparaison, environ 900 000 ménages vivent dans les zones de desserte de base concernées par les augmentations de prix de l'électricité. Le fournisseur de base est toujours l'entreprise d'approvisionnement en énergie qui approvisionne le plus grand nombre de ménages en électricité ou en gaz dans une zone de réseau.

Pour le gaz naturel, Verivox a enregistré jusqu'à présent 99 baisses de prix annoncées dans l'approvisionnement de base pour décembre et janvier, en moyenne de 15 pour cent. Selon les données du portail de comparaison, 9,5 millions de ménages vivent dans les zones de desserte de base concernées, dont un sur deux en moyenne est équipé d'un chauffage au gaz. Pour le gaz naturel également, le taux de desserte de base était de 24 pour cent en 2021.

Les prix ont également augmenté chez dix fournisseurs de base, qui couvrent une zone d'environ un million de ménages. Verivox a calculé un peu plus de 14 centimes d'euro par kilowattheure comme prix futur du gaz dans l'approvisionnement de base. Cette valeur est également supérieure au frein au prix du gaz, qui plafonne le prix à 12 centimes. Le portail de comparaison a fait remarquer que les tarifs alternatifs proposent actuellement du gaz à partir de 8,5 centimes d'euro par kilowattheure.