ESCHBORN (dpa-AFX) - L'Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations (Bafa) a enregistré une baisse d'intérêt pour plusieurs programmes d'économie d'énergie au cours de l'année presque écoulée. Ainsi, 120 000 demandes de conseils en énergie ont été déposées par des particuliers, contre 134 000 l'année précédente. Les fonds alloués ont baissé de 179 millions à environ 150 millions d'euros en un an.

En ce qui concerne l'exigence fédérale pour des bâtiments efficaces (BEG) - on entend ici par mesures individuelles par exemple de nouvelles fenêtres, des isolations de toit ou encore des pompes à chaleur ou d'autres sources de chauffage alternatives - le nombre annuel de demandes est passé de plus de 740 000 en 2022, année exceptionnelle, à environ 280 000 cette année, comme l'a indiqué mercredi l'autorité fédérale sur la base de chiffres provisoires. Jusqu'au mois d'octobre inclus, seules 76 471 pompes à chaleur ont fait l'objet d'une demande, soit un petit quart des 315 835 unités de la même période de l'année 2022.

Au cours de l'été 2022, sous l'effet de la crise du gaz et de la modification des directives en matière de demande, il y a eu une ruée sur l'argent de la demande, qui n'est versé qu'après l'achèvement des projets respectifs. En raison du retard, la somme allouée en 2023 est restée pratiquement inchangée à 9,8 milliards d'euros, alors que l'année précédente, 10 milliards d'euros avaient été promis. Alors que la créance pour les conseils en énergie est suspendue en raison de la crise budgétaire, la créance BEG pour les mesures individuelles se poursuit.

Le programme d'efficacité énergétique et des ressources dans l'économie (EEW), qui s'adresse à l'industrie et au commerce, est également suspendu. Là aussi, avec environ 13 000 nouvelles demandes, l'intérêt a été un peu moins grand que l'année précédente avec environ 16 000. Cependant, les sommes allouées aux projets approuvés (plus d'un milliard d'euros contre 475 millions en 2022) ainsi qu'aux versements (environ 335 millions d'euros contre 170 millions l'année précédente) ont nettement augmenté./ceb/DP/mis