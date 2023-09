BONN (dpa-AFX) - Au cours du premier semestre, le nombre de points de recharge publics pour les voitures électriques a augmenté de 13 302 en Allemagne. Au 1er juillet, l'Agence fédérale des réseaux comptait 97 495 points de charge, selon les données qu'elle a publiées. Le nombre de points de charge rapide a augmenté de 4110 pour atteindre 18 577, soit presque deux fois plus vite que le nombre total de points. Au total, une puissance de charge de 3,37 gigawatts est ainsi accessible au public dans toute l'Allemagne. Cela représente 795 mégawatts de puissance nominale de plus qu'au début de l'année.

Le nombre de points de charge ouverts au public a fortement augmenté ces dernières années. Depuis le début de l'année 2018, il a presque été multiplié par neuf, avec une croissance absolue qui augmente d'année en année. En 2022, le parc a augmenté d'un peu plus de 23 500 unités - si la croissance observée au premier semestre se poursuit, ce chiffre sera également dépassé en 2023.

Au premier semestre, la Bavière comptait le plus grand nombre de bornes de recharge (20 522), suivie de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie (17 818) et du Bade-Wurtemberg (17 022). Ces trois Länder ont également enregistré - dans le même ordre - la plus forte croissance absolue du nombre de points de recharge.

Selon l'Office fédéral pour la circulation des véhicules à moteur, 1,17 million de voitures particulières purement électriques étaient immatriculées dans toute l'Allemagne au 1er juillet. D'un point de vue purement mathématique, on comptait donc 12 véhicules électriques pour un point de recharge accessible au public.

Ce taux de couverture varie toutefois fortement d'un Land à l'autre : il est particulièrement bon en Saxe, où l'on compte en moyenne 7,3 voitures électriques pour un point de recharge public, suivie de la Thuringe et du Mecklembourg-Poméranie occidentale avec 8,2 chacun et de la Saxe-Anhalt avec 8,4. Mais cela s'explique aussi par le fait que ces Länder comptent relativement peu de voitures électriques. Leur part dans le parc de voitures se situe entre 1,1 et 1,3 %, soit environ la moitié de la moyenne nationale.

C'est en Sarre que l'offre est la plus faible : on y compte 16,3 voitures électriques pour un point de charge, bien que leur part dans le parc automobile (1,9 %) soit inférieure à la moyenne. Parmi les trois premiers Länder en termes de nombre de points de charge, la Bavière est la mieux placée avec 10,8 véhicules électriques par point de charge. Le Bade-Wurtemberg en compte 11,3 et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie 14,4, ce qui est inférieur à la moyenne.