BERLIN (dpa-AFX) - Selon le secteur de l'énergie solaire, un nombre record de nouvelles installations solaires destinées à la production d'électricité et de chaleur a été mis en place en Allemagne l'année dernière. Plus d'un million de nouvelles installations ont été mises en place, a rapporté mardi à Berlin l'association allemande de l'industrie solaire (BSW). Les centrales dites de balcon y sont pour beaucoup. Ainsi, en 2023, environ 270 000 appareils solaires à prise ont été mis en service en Allemagne. C'est quatre fois plus qu'en 2022.

En ce qui concerne la production d'électricité à partir de la lumière du soleil, l'Agence fédérale des réseaux a indiqué que des systèmes d'une puissance maximale d'environ 14 gigawatts avaient été mis en service sur des toits et des surfaces libres. Cela représente 85 pour cent de plus que l'année précédente, en 2022.

La moitié de la nouvelle puissance solaire installée en 2023 concerne le segment domestique, selon BSW. Les systèmes PV sur les surfaces libres représentaient environ 31 pour cent et les installations PV sur les toits commerciaux environ 18 pour cent. "En raison de leur faible puissance spécifique, la multitude d'appareils solaires enfichables ne représentait pas au total deux pour cent de la puissance PV nouvellement installée", a souligné le directeur général de BSW, Carsten Kornig.

Entre-temps, environ 3,7 millions de systèmes d'énergie solaire ont été installés en Allemagne. En 2023, ils auraient produit environ 62 milliards de kilowattheures d'électricité, couvrant ainsi environ 12 pour cent de la consommation d'électricité allemande.

Pour 2024, l'association professionnelle s'attend à ce que la demande reste élevée. Elle justifie cela par la poursuite de la hausse des prix de l'électricité et par des conditions de demande attractives. "Pour 2024, nous nous attendons à un boom continu du solaire", a expliqué Kornig. Pour que les objectifs de croissance soient également atteints dans les années suivantes, il ne faudrait toutefois pas que la réduction de la bureaucratie s'arrête. D'autres mesures d'accélération des procédures sont nécessaires pour accélérer la mise en place des réseaux d'électricité et de chaleur.

En 2024, plus de 1,5 million de propriétaires immobiliers prévoient d'installer des panneaux solaires.

a ajouté le BSW. Pour cette estimation, l'association se réfère à un sondage représentatif réalisé mi-décembre par l'institut de sondage Yougov auprès d'un millier de propriétaires immobiliers. Selon cette enquête, 69 pour cent des propriétaires d'immeubles d'habitation disposant d'une surface de toit appropriée pourraient s'imaginer installer une installation solaire sur leur toit. "16 % d'entre eux prévoient de le faire dans les 12 mois à venir", ajoute l'association.

Dans le détail, l'association s'attend pour 2024 à une demande du même ordre de grandeur que celle de 2023 dans le segment des installations résidentielles sur toitures d'une puissance PV maximale de 30 kilowatts. L'année dernière, des installations PV sur toitures d'une puissance maximale totale de sept gigawatts ont été installées dans ce segment. En revanche, le BSW prévoit une croissance du marché pour les installations PV sur les toits commerciaux et sur les surfaces libres./tob/DP/zb