MÜNCHEN (dpa-AFX) - Selon une évaluation du portail de comparaison Check24, les ménages allemands ont augmenté leur consommation d'électricité et de gaz en 2023, parfois de manière significative. Selon cette étude, les gens ont consommé l'année dernière 23,2 pour cent de plus de gaz et environ 14 pour cent de plus d'électricité qu'en 2022. La consommation de gaz d'un ménage aurait augmenté en moyenne à environ 19 000 kilowattheures par an (2022 : 15 400 kWh) et la consommation d'électricité à environ 3150 kilowattheures par an (2022 : 2800 kWh).

Selon les données, la consommation est ainsi revenue à la normale, après avoir considérablement baissé en 2022 en réaction aux prix élevés dus aux circuits énergétiques après l'attaque russe contre l'Ukraine. Selon les données, les consommateurs ont payé environ huit pour cent de moins pour l'électricité en 2023 qu'en 2022. 3500 kilowattheures d'électricité ont coûté en moyenne 1383 euros en Allemagne (1509 euros en 2022). Les prix du gaz ont donc baissé d'environ 28 pour cent.

Les données ne sont pas représentatives. Elles se basent sur une évaluation de tous les contrats d'électricité et de gaz conclus en 2023 via Check24 et sur les valeurs de consommation qui y sont indiquées par les clients. Check24 n'a pas indiqué le nombre exact de contrats évalués, mais il se situe dans une fourchette à six chiffres, tant pour l'électricité que pour le gaz, a déclaré une porte-parole du portail de comparaison.

Selon les données, la consommation de gaz et d'électricité a augmenté dans tous les Länder. Selon Check24, ce sont les ménages de Saxe qui ont consommé le plus de gaz en 2023, avec une moyenne de 22 358 kilowattheures. Les ménages de Hesse ont utilisé en moyenne 20 969 kilowattheures et ceux de Sarre 20 599 kilowattheures. Les ménages berlinois ont consommé le moins de gaz avec 14 339 kilowattheures.

Selon l'évaluation, c'est en Basse-Saxe que la consommation d'électricité par ménage était la plus élevée, avec une moyenne de 3352 kilowattheures. Les ménages de Rhénanie-Palatinat (3319 kWh) et de Sarre (3296 kWh) ont également une consommation d'électricité élevée. Selon le portail de comparaison, la consommation était la plus faible à Berlin (2544 kWh) et à Hambourg (2662 kWh)./agy/DP/zb