RATINGEN (dpa-AFX) - À partir du 1er octobre, les fournisseurs de gaz n'auront plus à payer deux taxes qui constituent une partie du prix du gaz pour les clients résidentiels. Jusqu'à présent, la contribution dite à l'énergie de réglage était de 0,57 centime par kilowattheure. Le prélèvement pour la conversion était quant à lui de 0,038 centime par kilowattheure. Ces deux taxes sont désormais réduites à zéro cent pour une période initiale d'un an. Pour une consommation annuelle de 20 000 kilowattheures, cela représente un total de 121,60 euros.

Les entreprises de distribution doivent verser de tels prélèvements à l'entreprise THE, responsable de la zone de marché du gaz en Allemagne. Les fournisseurs répercutent généralement ces coûts sur leurs clients finaux.

Mais on ne sait pas encore ce que les consommateurs recevront au final de cette baisse chez les fournisseurs. "Les fournisseurs ne doivent pas répercuter immédiatement cette modification sur les clients, mais seulement lors du prochain calcul des prix", a déclaré une porte-parole de l'association fédérale de l'industrie de l'énergie et de l'eau (BDEW).

L'Agence fédérale des réseaux a qualifié cette baisse de bonne nouvelle pour les clients du gaz en Allemagne. "Nous nous attendons à ce que l'allègement se répercute sur le consommateur", a déclaré le président de l'autorité Klaus Müller dans un communiqué publié vendredi.

Le prélèvement d'énergie de réglage ou d'équilibrage est prélevé pour les coûts résultant de l'utilisation d'énergie de réglage, c'est-à-dire de gaz. Il est utilisé lorsque le rapport entre les quantités de gaz injectées et retirées n'est pas équilibré. Le prélèvement de conversion concerne les coûts occasionnés à THE par l'adaptation du contenu énergétique du gaz naturel à certaines zones de livraison.

Le prix du gaz se compose de plusieurs éléments. Dans la dernière analyse des prix du gaz réalisée par le BDEW en juillet, 72 % du prix étaient liés à l'approvisionnement et à la distribution, 13 % aux frais de réseau et 15 % aux impôts et taxes./tob/DP/zb