E.ON : Oddo BHF relève son objectif de cours

Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur E.ON et relève son objectif de cours de 14 à 16 euros, au lendemain de la publication par le groupe énergétique allemand de résultats de premier trimestre 2024 légèrement supérieurs aux attentes.



Voyant aussi des catalyseurs positifs pour les prochains trimestres, le bureau d'études relève sensiblement sa trajectoire de résultat attendue pour E.ON, en intégrant 100% de son plan d'investissement 2024-28.



'Par rapport au secteur Utilities, le groupe souffre d'une décote de 10% et fait partie des acteurs les plus décotés dans le sous-segment régulé. Pourtant il s'agit d'un des rares acteurs à être capable de présenter un plan de croissance autofinancé', juge-t-il en outre.



