E.ON : plaide pour des mesures en faveur de l'hydrogène

Le 15 novembre 2023 à 16:17 Partager

Le groupe énergétique E.ON a plaidé mercredi en faveur de l'implantation de mesures visant à relancer le secteur de l'hydrogène en Allemagne, qu'il estime en perte de vitesse.



Dans un communiqué, E.ON explique que les capacités correspondant aux projets de production d'hydrogène à horizon 2030 sont passées de 8,1 gigawatts à 8,7 gigawatts entre février et août 2023.



De son point de vue, cette progression est sans commune mesure avec l'envolée des capacités qui avait caractérisé la période entre juillet 2022 et février 2023.



Pour mémoire, le gouvernement allemand s'est fixé pour objectif d'installer des électrolyseurs à hydrogène d'une capacité totale de 10 gigawatts d'ici à 2030.



Si E.ON reconnaît que l'étude qu'il a mandatée à Frontier Economics montre qu'il n'existe pas de solution unique pour une montée en puissance rapide de l'hydrogène, le groupe évoque cinq pistes intéressantes, à savoir la mise en place de quotas d'émission de gaz à effet de serre, des compléments de rémunération carbone ('carbon contracts for difference'), un mécanisme de primes fixes (sur le mode de H2Bank), des primes variables pour la production de 'gaz vert' et des aides fiscales.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.